Российский боксер Батыргазиев выиграл Олимпийское золото на Играх в Токио

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Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото на текущих летних Олимпийских играх в Токио-2020 в весовой категории до 57 килограммов. Об этом стало известно в четверг, 5 августа.

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До этого боксер Глеб Бакши завоевал бронзовую награду в весе до 75 килограммов. Спортсмен, который дошел до финала соревнований, уступил победу в борьбе за финал бразильскому боксеру Хеберту Соузе. Раздельным решением судей состязание завершилось с результатом 1:4.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.