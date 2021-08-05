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Выставка «Война. Герои и подвиги» открылась в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Война. Герои и подвиги» открылась в Москве
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги», приуроченная к 80-летию Битвы за Москву, открылась в городе.

Перед посетителями развернулась история Великой Отечественной войны в запоминающихся образах. Благодаря современным высоким технологиям ее герои буквально оживают.

Экспозиция разделена на несколько разделов: «О них должен знать каждый», «Битва за Москву», «Награда нашла героя», «Чудесное спасение», «Награжден не был», «Массовый героизм» и «Весна Победы».

Проект «Война. Герои и подвиги» реализует Музей военной истории Российского военно-исторического общества.

Выставка открыта до 18 августа в ТЦ «Щелковский», с 22 по 28 августа в парке «Патриот», с 1 по 20 сентября в ТРЦ «Океания».

Вход свободный, сообщается на сайте выставки.

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