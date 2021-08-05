«Жирдяев примет врач»: похудевший Слепаков рассказал о лечении в клинике

Фото: Youtube / Esquire Russia

Российский продюсер и юморист Семен Слепаков прошел лечение в одной из престижных клиник в Республике Карелия. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

Внешний вид продюсера поразил поклонников.

Некоторые комментаторы под свежими фото юмориста отметили, что Слепаков выглядит молодо, стройно и подтянуто. Другие фанаты посмеялись над тем, что теперь одежда шоумена выглядит на нем нелепо.

Сам юморист посвятил клинике, в которой он занимался своим здоровьем, целое стихотворение.

Здесь жирдяев примет врач —

Полный спектр у него!

Первые три дня — жесткач,

Ну, а дальше — ничего, — написал Слепаков.

Особенно продюсера поразил процесс очищения организма. Так, звезда телевидения в ироничной форме высказался о том, что ни один день в медучреждении не обходился у него без многочисленных походов в уборную.

Свою поэзию Слепаков разместил под забавными фотографиями, на которых он либо занимается ходьбой, либо тренируется в скалолазании на детской горке.