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Более 23 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 23 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 23 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом 8,7 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

За последний день в стране также зафиксировали 794 летальных исхода.

После прохождения лечения от коронавируса в России за сутки полностью вылечились 20 370 граждан.

По количеству заболевших по РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице выявили 3227 случаев заболевания.

По состоянию на 5 августа в мире было зарегистрировано 200 014 602 случая COVID-19, подсчитали специалисты Университета Джонса Хопкинса (США).

По сведениям учреждения, за время пандемии скончались 4 252 873 пациента с коронавирусом. При этом по всему миру было поставлено более четырех миллиардов доз вакцин от COVID-19, сообщается на официальном сайте университета.

Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, достижения в борьбе с коронавирусом на Земле утрачены или находятся под угрозой.

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