Набережную Тараса Шевченко временно сделают пешеходной
Часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной с 13 августа по 31 октября. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В указанный период набережная будет недоступна для проезда транспорта.
Специалисты департамента транспорта уверены в том, что горожане полюбят прогулки в этой локации. Об этом свидетельствует ежегодная практика, потому как набережную закрывают каждое лето с 2017 года.
Так, движение автомобилей будет перекрыто от дома 12, строение 26, по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион».
Проезд машин будет ограничен с 23:00 перед выходным или праздником, и до 06:00 утра следующего буднего дня.
В департаменте подытожили, что с 2010 года в Москве значительно расширились тротуары, были озеленены многие территории и улучшен внешний вид более 400 улиц.
До середины ноября в столице проведут ремонт пяти набережных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 2 июня.
Он отметил, что в настоящее время ведется ремонт Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко. В ближайшее время работы начнутся на Лужнецкой набережной.