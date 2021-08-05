Набережную Тараса Шевченко временно сделают пешеходной

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 12с26 Карта всех событий

Часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной с 13 августа по 31 октября. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В указанный период набережная будет недоступна для проезда транспорта.

Специалисты департамента транспорта уверены в том, что горожане полюбят прогулки в этой локации. Об этом свидетельствует ежегодная практика, потому как набережную закрывают каждое лето с 2017 года.

Так, движение автомобилей будет перекрыто от дома 12, строение 26, по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион».

Проезд машин будет ограничен с 23:00 перед выходным или праздником, и до 06:00 утра следующего буднего дня.

В департаменте подытожили, что с 2010 года в Москве значительно расширились тротуары, были озеленены многие территории и улучшен внешний вид более 400 улиц.

До середины ноября в столице проведут ремонт пяти набережных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 2 июня.

Он отметил, что в настоящее время ведется ремонт Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко. В ближайшее время работы начнутся на Лужнецкой набережной.