Мосприрода позвала горожан на мероприятия на открытом воздухе

Фото: ГПБУ «Мосприрода»

Мосприрода 7 и 8 августа приглашает взрослых и детей принять участие в познавательных мероприятиях, которые пройдут в экоцентрах и на природных территориях. Посетителей ждут квесты, викторины, мастер-классы, игры и конкурсы.

В субботу, 7 августа, экоцентр «Конный двор» зовет на экскурсию «Терлецкие велоистории», во время которой можно узнать много нового о животных и растениях парка, а также об исторических событиях, которые происходили на этой территории.

В экоцентре «Лесная сказка» почитают «Сказки под сосной» и отгадают «Лесные загадки».

В субботу и воскресенье пройдет обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная сказка», где можно совершить путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы, познакомиться с их обитателями, услышать голоса птиц, определить деревья по стволам, поиграть в следопытов и послушать ароматы леса.

В экоцентре «Скворечник» посетители смогут принять участие в творческой мастерской «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и дидактической игре «Знаем, умеем, сортируем». Экологические игры, конкурсы, викторины на основе интерактивных экспонатов пройдут в экоцентре «Воробьевы горы».

В воскресенье, 8 августа, экоцентр «Конный двор» приглашает взрослых и детей принять участие в квесте «Букашки». В экоцентре «Лесная Сказка» откроются летняя школа лесовичка и экотека. Мастер-класс «Стрекоза» в технике коллаж пройдет в экоцентре «Пчеловодство».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.