Россиянина Мизинова дисквалифицировали со спортивной ходьбы на 20 километров на ОИ

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Российский спортсмен по спортивной ходьбе на 20 километров Василий Мизинов не смог завершить прохождение дистанции на текущих летних Олимпийских играх в Токио — 2020, потому что был дисквалифицирован за нарушение правил. Об этом стало известно в четверг, 5 августа.

Россиянину трижды указали на то, что он нарушил правила соревнований, в связи с чем он был остановлен на срок в две минуты.

После четвертого предупреждения Мизинова сняли с дистанции.

В пятницу в рамках Игр будут проходить соревнования на 50 километров среди мужчин. В этих соревнованиях российская сборная представлена не будет. В этот же день россиянка Эльвира Хасанова выступит в женской сетке состязания на 20 километров.

19 июля российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и дисциплинарного кода ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Допинг-тесты были сделаны еще в 2013 году и помечены как отрицательные после изучения в московской лаборатории. Совместное расследование ФИФА и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) установило факты употребления ими запрещенных веществ.