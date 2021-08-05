Музей Победы бесплатно покажет фильм о буднях фронтовой авиации

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей Победы 6 августа приглашает на бесплатный просмотр фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика». Показ пройдет в кинотеатре «Поклонка» в рамках патриотического фестиваля «Журавли Победы».

Фильм снят по одноименной повести Владимира Кунина в 1967 году и посвящен советским летчикам-бомбардировщикам. В ленте показаны боевые будни фронтовых летчиков.

Главные роли в фильме сыграли Олег Даль, Лев Вайнштейн и Геннадий Сайфулин. История, рассказанная в фильме, имеет много совпадений с боевой биографией летавшего на Пе-2 Героя Советского Союза старшего лейтенанта Бориса Быстрых. А нотный стан на фюзеляже бомбардировщика выполнен по аналогии с рисунком на штурмовике Ил-2 Василия Емельяненко.

По сюжету эскадрилье бомбардировщиков командование ставит задачу найти и сфотографировать вражеский аэродром, на котором базируются истребители Focke-Wulf. Зрители увидят, с какими сложностями столкнулись летчики, и как лучшему экипажу эскадрильи пришлось пожертвовать собой ради выполнения боевой задачи. В ленте герои показаны не только в боевых условиях. В перерывах между заданиями летчики изобретают ликер «шасси» и гоняют консервную банку по взлетному полю.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба музея.