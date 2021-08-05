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Более 150 объектов очистят в Москве до середины сентября

Полина Долганова

Город
Более 150 объектов очистят в Москве до середины сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Большой Устьинский мост Карта всех событий

В Москве проведут пескоструйную очистку более 150 объектов инфраструктуры и участков дорог до середины сентября. Об этом в четверг, 5 августа, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

К настоящему моменту специалисты уже приступили к работам на Большом Устьинском мосту, Крестовском путепроводе, Пречистенской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также в некоторых подземных переходах. В общей сложности планируется очистить порядка 120 тысяч «квадратов» поверхности.

Технология пескоструйного очищения предполагает обработку каменных, бетонных, металлических и других покрытий. Песок перемещается по шлангу под большим давлением и удаляет с поверхности грязь и налет.

После песочной очистки работники городских служб промоют и окрасят все обновленные объекты.

Такая обработка города проводится в Москве каждый год в теплый сезон. Рабочая зона, как правило, ограждается. За смену пятеро работников могут очистить свыше 100 квадратных метров площади, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

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