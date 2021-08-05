Врач назвал сроки формирования в Москве коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у москвичей к марту следующего года в том случае, если граждане продолжат вакцинироваться в таком же темпе, какой наблюдается в настоящее время. Об этом в четверг, 5 августа, рассказала главный врач Городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко.

— Формирование у нас коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю — марту следующего года, если мы такими темпами будем двигаться и дальше (делать прививку от COVID-19 — прим. «ВМ»), — сказала специалист.

Она также добавила, что вакцинация в городе должна проводиться на добровольной основе.

С аналогичным мнением выступил и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, добровольно сделать прививку можно только в условиях предоставления обществу информации и появления в эфирах исполнительной власти.

Проценко также предложил вовлечь в иммунизацию москвичей волонтеров, которые смогли бы рассказывать гражданам о механизмах вакцинации, передает ТАСС.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал три причины, из-за которых привитые от коронавируса граждане могут заразиться инфекцией и попасть в больницу.