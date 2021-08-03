Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал три причины, почему привитые от ковида попадают в больницу

Руслан Давлетшин

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Врач назвал три причины, почему привитые от ковида попадают в больницу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал три причины, из-за которых привитые от коронавируса граждане могут заразиться инфекцией и попасть в больницу.

— Первая, если он привился и иммунитет не успел выработать антитела до контакта с вирусом. Вторая, если организм человека из-за индивидуальных способностей или наличия иммуннокомпрометирующих факторов не сформировал антитела до защитного уровня. Третья — если, несмотря на высокий защитный уровень, вирусная нагрузка преодолела защитный барьер, — отметил специалист.

Однако, по словам Шункова, есть один нюанс: каждый вакцинированный может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если его окружение привито. Поэтому процент людей, не прошедших вакцинацию, в обществе должен включать только тех, кто имеет противопоказания к препаратам — например, аллергию к их компонентам или заболевания, дающие основание получить медотвод.

Более 98 процентов госпитализированных в больницы с диагностированным коронавирусом были не привиты от инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его мнению, это говорит о том, что вакцинация на данный момент спасает жизни. Также глава ведомства призвал начинать лечение практически в первые же сутки, если у человека есть подозрение на ковид. Это позволит снизить риск развития тяжелых осложнений.

Озвученные статистические данные, считает Шунков, должны быть весомым аргументом в пользу принятия решения о вакцинации. Это наглядно и убедительно показывает эффективность существующих препаратов, резюмировал эксперт.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»эпидемиологкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте