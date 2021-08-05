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Лидер «Совета матерей» Буцкая: Наши спортсмены совершили прорыв

Павел Гриднев

Спорт
Лидер «Совета матерей» Буцкая: Наши спортсмены совершили прорыв
Фото: Анна Никитина

Российские гимнасты вернулись с Олимпиады в Токио, завоевав золото, серебро и бронзу. Триумфаторов встречали болельщики, родители и друзья, а также представители общероссийской общественной организации «Совет матерей» вместе с ее лидером Татьяной Буцкой.

Собравшиеся в аэропорту Шереметьево люди приветствовали олимпийцев аплодисментами, российскими флагами и цветами.

— Пусть на стадионах Токио не было нашего флага и гимна, они были в наших сердцах, и весь мир понимал, какую страну представляют наши спортсмены, поднимавшиеся на пьедестал победителей, — подчеркнула Буцкая на встрече с олимпийцами в Шереметьеве.

Соревнования гимнастов завершились 2 августа. Наши спортсмены взяли две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Татьяна Буцкая отметила, что российские олимпийцы совершили настоящий прорыв, несмотря на то, что за награды пришлось бороться в не самой дружественной обстановке.

Напомним, что 24 июля, в день начала Олимпиады, волонтеры «Совета матерей» устроили велопробег с флагами России в поддержку наших спортсменов.

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