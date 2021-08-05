Эксперт назвала способы избежать внезапной проверки квартир

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Представители коммунальных служб не обязаны напрямую предупреждать собственника о визите в квартиру. Для этого им достаточно повесить соответствующее объявление в подъезде. Помимо этого, внезапную проверку могут организовать и сотрудники жилищной инспекции. Такую информацию предоставила член «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

О том, что внезапные проверки квартир могут быть организованы, жителей России предупредил юрист Анатолий Миронов. По его словам, жилье могут проверять сотрудники полиции, а также коммунальных служб и те, кто ведет учет потребления энергоресурсов. Причем, согласно закону, жители квартиры должны быть предупреждены о намерении произвести проверку показаний приборов. Сделать это надо не позднее чем за две недели до дня самой проверки.

Как подчеркнула Светлана Разворотнева, на самом деле не существует правила о том, что собственник должен быть предупрежден за 14 дней. Однако работникам коммунальных услуг все равно приходится это делать.

— Без разрешения хозяина квартиры на данный момент почти невозможно в нее зайти. Почти всегда проверки счетчиков проходят по предварительному согласованию. Специалисты должны созвониться и согласовать время, либо повесить объявление в подъезде, — уточнила спикер.

Причем домовладельцы имею право требовать у тех, кто нагрянул к ним с проверкой, надеть бахилы, предъявить бейдж и соответствующие документы, передает Общественная Служба Новостей.