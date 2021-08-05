Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 10 тысяч семей воспользовались помощью при переезде с начала реновации

Полина Долганова

Город
Почти 10 тысяч семей воспользовались помощью при переезде с начала реновации
Фото: mos.ru

Всем москвичам, которые приняли участие в программе реновации, город оказывает поддержку при переезде в новую жилплощадь. С момента запуска программы этой возможностью воспользовались более 70 процентов переехавших горожан. Об этом в четверг, 5 августа, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Для всех участников программы реновации действует опция — помощь при переезде. 76 процентов участников программы, а это почти 10 тысяч семей, уже ей воспользовались, — сказал он.

Левкин также напомнил, что данная услуга предоставляется жителям Москвы абсолютно бесплатно.

Руководитель подытожил, что ранее получить помощь при переезде было возможно исключительно в Центрах информирования, однако в настоящее время воспользоваться такой функцией можно онлайн. Перед переездом москвич получит уведомление с помощью услуги «Помощь при переезде в рамках программы реновации» на сайте мэра Москвы.

До этого Сергей Левкин анонсировал начало переезда по программе реновации на западе Москвы.

Читайте также:
Москвапереездыпомощь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте