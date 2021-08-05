Почти 10 тысяч семей воспользовались помощью при переезде с начала реновации

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Всем москвичам, которые приняли участие в программе реновации, город оказывает поддержку при переезде в новую жилплощадь. С момента запуска программы этой возможностью воспользовались более 70 процентов переехавших горожан. Об этом в четверг, 5 августа, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Для всех участников программы реновации действует опция — помощь при переезде. 76 процентов участников программы, а это почти 10 тысяч семей, уже ей воспользовались, — сказал он.

Левкин также напомнил, что данная услуга предоставляется жителям Москвы абсолютно бесплатно.

Руководитель подытожил, что ранее получить помощь при переезде было возможно исключительно в Центрах информирования, однако в настоящее время воспользоваться такой функцией можно онлайн. Перед переездом москвич получит уведомление с помощью услуги «Помощь при переезде в рамках программы реновации» на сайте мэра Москвы.

До этого Сергей Левкин анонсировал начало переезда по программе реновации на западе Москвы.