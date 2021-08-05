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Российский борец Угуев выиграл золото на Олимпийских играх в Токио

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российский борец Угуев выиграл золото на Олимпийских играх в Токио
Фото: olympic.ru

Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото в весовой категории до 57 килограммов на летних Олимпийских играх в Токио — 2020. Об этом стало известно в четверг, 5 августа.

Эта победа принесла в копилку российской сборной уже 16-е золото на текущих Играх.

В финальной битве спортсмен обедал победу над борцом из Индии Кумаром Рави. Состязание завершилось с результатов 7:4.

Бронза досталась Нурисламу Санаеву из Казахстана и американскому борцу Томасу Гилману.

До этого боксер из России Альберт Батыргазиев выиграл золото Олимпиады в весовой категории до 57 килограммов. В финальном этапе состязания россиянин одержал победу над американским спортсменом Дюком Рэганом. Встреча завершилась со счетом 3:2 за счет раздельного решения судей.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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