Российский борец Найфонов завоевал бронзу Игр-2020 в категории до 86 килограммов

Фото: twitter/olympic_russia

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на текущих летних Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом стало известно в четверг, 5 августа.

Спортсмен выступал в весовой категории до 86 килограммов.

В решающей схватке за бронзу россиянин одержал победу над представителем Узбекистана Джабраилом Шапиевым. Состязание завершилось с результатом 2:0.

До этого борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото в весовой категории до 57 килограммов. В финальной битве спортсмен обедал победу над борцом из Индии Кумаром Рави. Состязание завершилось с результатов 7:4. Бронза досталась Нурисламу Санаеву из Казахстана и американскому борцу Томасу Гилману.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.