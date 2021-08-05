Сборная России на ОИ-2020 превзошла количество завоеванных ей медалей на Играх 2016 года

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Российская сборная завоевала 57-ю по счету медаль на текущих летних Олимпийских играх в Токио-2020 в четверг, 5 августа.

Это количество наград превышает результаты национальной сборной, которые были зафиксированы на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Пять лет назад отечественная команда удостоилась четвертого места в медальном зачете. На счету сборной было 56 наград: 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых медалей.

До этого российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал на Играх-2020 бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов.

Теперь в активе у России 57 наград. На данный момент сборная располагается на пятой строчке в общем зачете. У РФ уже есть 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.