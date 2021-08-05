Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сборная России на ОИ-2020 превзошла количество завоеванных ей медалей на Играх 2016 года

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Сборная России на ОИ-2020 превзошла количество завоеванных ей медалей на Играх 2016 года
Фото: olympic.ru

Российская сборная завоевала 57-ю по счету медаль на текущих летних Олимпийских играх в Токио-2020 в четверг, 5 августа.

Это количество наград превышает результаты национальной сборной, которые были зафиксированы на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Пять лет назад отечественная команда удостоилась четвертого места в медальном зачете. На счету сборной было 56 наград: 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых медалей.

До этого российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал на Играх-2020 бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов.

Теперь в активе у России 57 наград. На данный момент сборная располагается на пятой строчке в общем зачете. У РФ уже есть 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Читайте также:
Олимпийские медалисоревнованиянаграда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте