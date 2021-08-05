Андрей Бочкарев: Документацию почти на 13 миллионов «квадратов» оформили в Москве за полгода

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За шесть месяцев года в столице оформили более 500 разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на 12,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 5 августа.

— Строительный комплекс Москвы провел масштабную работу по цифровизации. Сейчас все услуги в сфере строительства предоставляются онлайн. Только за шесть месяцев в электронном виде было выдано 284 разрешения на строительство 6,85 миллиона «квадратов», а также 260 разрешений на ввод 5,95 миллиона «квадратов» недвижимости, — рассказал заммэра.

При условии сохранения набранных темпов строительства властям города удастся перевыполнить годовой план по вводу 8,5 миллиона квадратных метров, уточнил Бочкарев. Цифровизация, по словам девелоперов, позволяет повысить качество строительства, снизить затраты и сэкономить время.

Так, по мнению владельца компании «РГ-Девелопмент» Сергея Шумея, в будущем цифровизация позволит сэкономить до 20 процентов на затратах на проектирование и дальнейшую эксплуатацию.

5 августа Бочкарев также сообщил, что с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 3,4 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Этот показатель составляет 87 процентов от годового плана по вводу жилья в столице.

По его словам, в столице наблюдается беспрецедентный рост строительства недвижимости. Всего за семь месяцев 2021 года введено семь миллионов «квадратов» различного рода недвижимости, что составляет 82 процента от плана.