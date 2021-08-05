Андрей Бочкарев: Москва почти на 90 процентов выполнила годовой план по вводу жилья

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 3,4 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Этот показатель составляет 87 процентов от годового плана по вводу жилья в столице. Об этом в четверг, 5 августа, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в столице наблюдается беспрецедентный рост строительства недвижимости. Всего за семь месяцев 2021 года введено семь миллионов «квадратов» различного рода недвижимости, что составляет 82 процента от плана.

— В том числе 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости введено на территории бывших столичных промзон, из этого объема 750 тысяч «квадратов» приходится на жилье, — подчеркнул заместитель мэра.

Также 5 августа Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 25 километров дорог. До конца года планируется ввести еще 56 километров магистралей.

Улучшение транспортной системы столицы — одно из приоритетных направлений работы городских властей. В этом году уже построено 13 мостов, тоннелей и эстакад, 25 километров дорог, а также 15 пешеходных переходов, отметил заммэра.