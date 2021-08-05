Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: До конца года в Москве построят 56 километров дорог

Илья Ашуров

Город
Андрей Бочкарев: До конца года в Москве построят 56 километров дорог
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 25 километров дорог. До конца года планируется ввести еще 56 километров магистралей. Об этом в четверг, 5 августа, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, улучшение транспортной системы столицы — одно из приоритетных направлений работы городских властей. В этом году уже построено 13 мостов, тоннелей и эстакад, 25 километров дорог, а также 15 пешеходных переходов.

В планах на этот год — возведение еще пяти транспортных объектов и 56 километров магистралей.

— Планы на дорожное строительство остаются грандиозными: всего за три года в столице планируется построить и запустить 268 километров дорог, 88 мостов, тоннелей, эстакад и 51 пешеходный переход, — отметил заместитель мэра.

Таким образом, в этом году планируется завершить формирование транспортного каркаса, состоящего из трех хорд и Южной рокады.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что открытие станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» позволит улучшить транспортную ситуацию на юге столицы.

Читайте также:
Андрей Бочкаревдвижение транспорта в МосквеСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте