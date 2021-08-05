Андрей Бочкарев: До конца года в Москве построят 56 километров дорог

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С начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 25 километров дорог. До конца года планируется ввести еще 56 километров магистралей. Об этом в четверг, 5 августа, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, улучшение транспортной системы столицы — одно из приоритетных направлений работы городских властей. В этом году уже построено 13 мостов, тоннелей и эстакад, 25 километров дорог, а также 15 пешеходных переходов.

В планах на этот год — возведение еще пяти транспортных объектов и 56 километров магистралей.

— Планы на дорожное строительство остаются грандиозными: всего за три года в столице планируется построить и запустить 268 километров дорог, 88 мостов, тоннелей, эстакад и 51 пешеходный переход, — отметил заместитель мэра.

Таким образом, в этом году планируется завершить формирование транспортного каркаса, состоящего из трех хорд и Южной рокады.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что открытие станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» позволит улучшить транспортную ситуацию на юге столицы.