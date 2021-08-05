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Открытие трех станций БКЛ улучшит транспортную ситуацию на юге Москвы

Илья Ашуров

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Открытие трех станций БКЛ улучшит транспортную ситуацию на юге Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Открытие станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» позволит улучшить транспортную ситуацию на юге столицы. Об этом в четверг, 5 августа, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, открытие указанных станций даст возможность пассажирам выбирать новые варианты маршрутов. Также они смогут делать более быстрые пересадки не только на Замоскворецкую и Серпуховско-Тимирязевскую, но и на другие линии метро.

— Кроме того, на Каширском шоссе станет свободнее на 11 процентов, на Варшавском — на семь процентов. Всего после полного ввода БКЛ радиальные линии разгрузятся на 10–30 процентов, а поездки станут комфортнее во всем метро, — отметил глава ведомства.

Реконструкция «Каховской» станции, которая станет частью БКЛ, завершится в этом году. «Варшавскую» и «Каширскую» станции планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в этом году ожидается запуск десяти станций БКЛ.

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