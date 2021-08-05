Датские моряки сообщили о временно потерявшей ход российской подлодке

Фото: Facebook / 3. Eskadre

Атомный подводный крейсер ВМФ России «Орел» временно потерял ход около датского острова Сейере. Об этом сообщили в 3-й эскадре ВМС Дании в четверг, 5 августа.

О происшествии рассказали моряки датского военного корабля Diana, который сопровождал подлодку, а также ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков» и буксир «Алтай» во время их следования из Санкт-Петербурга в направлении Кольского полуострова. «Орел», следовавший в надводном положении, потерял ход около острова Сейере.

Подлодку начало сносить в сторону острова со скоростью 2,77 километра в час. По сообщению датских моряков, они предложили помощь по радио, но россияне вежливо отказались.

После этого на палубу «Орла» вышел экипаж в спасательных жилетах, а спустя некоторое время морякам удалось решить неполадки, и подводный крейсер продолжил путь, отмечается на странице эскадры в Facebook.

Официального подтверждения этой информации не было ни с датской, ни с российской стороны.

В середине мая американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest заявил, что новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта «Лада» делает ее практически бесшумной, заметить ее приближение почти невозможно.

Журналист отметил, что корпус подлодки имеет каплевидную форму, благодаря чему она аэродинамически эффективна. Ларсон уточнил, что субмарина способна вырабатывать электричество за счет химической реакции.