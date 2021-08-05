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Приезжего мужчину задержали за ограбление 83-летней пенсионерки на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Приезжего мужчину задержали за ограбление 83-летней пенсионерки на востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Алтайская улица Карта всех событий

Столичные сотрудники уголовного розыска задержали гостя столицы, который подозревается в ограблении 83-летней жительницы Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел у одного из домов на Алтайской улице. Мужчина вырвал из рук пожилой женщины сумку и скрылся.

Причиненный пенсионерке материальный ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на Уральской улице. Им оказался 28-летний приезжий, который ранее уже был судим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Решения суда он будет дожидаться под стражей.

В Подмосковье за аналогичные преступления полицейские задержали двоих мужчин. 32-летний житель Солнечногорска и 44-летний ранее судимый москвич нападали на одиноких прохожих и срывали золотые цепочки. Их жертвами стали как минимум три человека.

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