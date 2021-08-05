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Подмосковные грабители нападали на одиноких прохожих и срывали золотые цепочки

Илья Ашуров

Происшествия
Подмосковные грабители нападали на одиноких прохожих и срывали золотые цепочки
Фото: moscow-live

Подмосковные полицейские задержали двоих мужчин, которые нападали на одиноких прохожих и срывали золотые цепочки. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, задержанными оказались 32-летний житель Солнечногорска и 44-летний ранее судимый москвич. В безлюдных местах они нападали на своих жертв со спины, избивали их и отнимали драгоценности. Подобным нападениям злоумышленников подверглись по меньшей мере три человека: две женщины и мужчина.

Преступников вычислили при помощи записи с камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД по МО

— Задержанные пояснили, что ювелирные изделия продали в скупку, а полученные деньги потратили на личные нужды. Сотрудники полиции изъяли часть похищенных украшений в одном из ломбардов Солнечногорска, — заключила Петрова.

Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В этом месяце полиция сообщала о случае грабежа, совершенном ранее судимым мужчиной. На юго-востоке столицы был задержан рецидивист, который похитил из магазина две бутылки водки и пять пачек кофе.

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