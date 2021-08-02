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Москвич-рецидивист похитил из магазина две бутылки водки и пять пачек кофе

Илья Ашуров

Происшествия
Москвич-рецидивист похитил из магазина две бутылки водки и пять пачек кофе
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Донецкая улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы задержан мужчина, который похитил из магазина две бутылки водки и пять пачек кофе. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

Задержанным оказался 38-летний ранее судимый москвич. В один из дней он зашел в магазин, взял со стеллажа алкоголь и кофе, а затем поспешил скрыться без оплаты товаров. По словам администрации магазина, общая сумма похищенного превысила одну тысячу рублей.

Вскоре злоумышленника задержали на Донецкой улице. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Похожий случай похищения алкоголя произошел 25 июля в ресторане на Никольской улице. Злоумышленник украл бутылку итальянского вина стоимостью полторы тысячи рублей прямо из холодильника заведения на глазах у сотрудников ресторана, а затем поспешил скрыться. Спустя некоторое время он был задержан правоохранителями.

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