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Мужчина похитил бутылку итальянского вина из ресторана в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина похитил бутылку итальянского вина из ресторана в центре Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Никольская улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который похитил из ресторана в центре столицы бутылку итальянского вина. Об этом во вторник, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел 25 июля в заведении на Никольской улице. Злоумышленник украл бутылку алкоголя стоимостью полторы тысячи рублей прямо из холодильника заведения на глазах у сотрудников ресторана, а затем поспешил скрыться.

Вскоре полиция задержала похитителя.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Необычный случай похищения автомобиля произошел в столице 20 июля. Пассажир такси убедил водителя выйти наружу, чтобы проверить колеса, и угнал автомобиль.

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