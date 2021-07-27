Мужчина похитил бутылку итальянского вина из ресторана в центре Москвы
Полиция задержала мужчину, который похитил из ресторана в центре столицы бутылку итальянского вина. Об этом во вторник, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел 25 июля в заведении на Никольской улице. Злоумышленник украл бутылку алкоголя стоимостью полторы тысячи рублей прямо из холодильника заведения на глазах у сотрудников ресторана, а затем поспешил скрыться.
Вскоре полиция задержала похитителя.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Необычный случай похищения автомобиля произошел в столице 20 июля. Пассажир такси убедил водителя выйти наружу, чтобы проверить колеса, и угнал автомобиль.