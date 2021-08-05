«Лебединая песня»: синоптик рассказал о последнем всплеске тепла летом в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первая половина следующей недели в столице станет лебединой песней лета. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 5 августа.

— Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета — ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25–30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне, — рассказал синоптик.

Температурный фон ближе к концу следующей недели снизится до многолетней нормы из-за циклонических вихрей, в тылу которых образуется свежая северо-восточная струя, объяснил Тишковец. Метеорологическая осень наступит в Центральной России к 24–25 августа, когда среднесуточная температура станет ниже 15 градусов, отметил метеоролог на странице в Instagram.

В предстоящие выходные температура воздуха в Москве и Московской области составит около 30 градусов выше ноля. Согласно прогнозу синоптиков, в столице и области в ближайшие пятницу и ночью в субботу ожидается дожди.

В пятницу температура воздуха в Москве составит плюс 20–22, в Подмосковье — до 18–23 градусов. В субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27–29, по области — до плюс 26–31.