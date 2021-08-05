Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гидрометцентр пообещал москвичам 30-градусную жару на выходных

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Гидрометцентр пообещал москвичам 30-градусную жару на выходных
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В предстоящие выходные температура воздуха в Москве и Московской области составит около 30 градусов тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве и регионе в ближайшие пятницу и ночью в субботу ожидается дожди.

— После прохождения фронтальных дождей в столицу придет очень теплая погода. Значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на пять градусов, — говорится на сайте Гидрометцентра.

В пятницу температура воздуха в столице составит плюс 20-22, в регионе — до 18-23 градусов. В субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27-29, в регионе до плюс 26-31.

На следующей неделе москвичей ждет по-летнему теплая погода с кратковременными небольшими дождями, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в центральной части России начнет постепенно переходить на осенний режим в середине августа. По словам синоптика, температурный режим в первой половине августа в Центральной России будет выше климатической нормы. Он также отметил, что норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза.

Читайте также:
погодапрогноз синоптиковжара в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте