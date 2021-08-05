Гидрометцентр пообещал москвичам 30-градусную жару на выходных

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В предстоящие выходные температура воздуха в Москве и Московской области составит около 30 градусов тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве и регионе в ближайшие пятницу и ночью в субботу ожидается дожди.

— После прохождения фронтальных дождей в столицу придет очень теплая погода. Значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на пять градусов, — говорится на сайте Гидрометцентра.

В пятницу температура воздуха в столице составит плюс 20-22, в регионе — до 18-23 градусов. В субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27-29, в регионе до плюс 26-31.

На следующей неделе москвичей ждет по-летнему теплая погода с кратковременными небольшими дождями, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в центральной части России начнет постепенно переходить на осенний режим в середине августа. По словам синоптика, температурный режим в первой половине августа в Центральной России будет выше климатической нормы. Он также отметил, что норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза.