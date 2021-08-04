Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

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На следующей неделе москвичей ждет по-летнему теплая погода с кратковременными небольшими дождями. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— В начале следующей недели теплая погода с небольшими кратковременными дождями сохранится, то есть погода и на следующей неделе станет комфортной и по-летнему теплой, — приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал жителя Москвы жаркие ближайшие выходные. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха в столице составит плюс 25–30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в центральной части России начнет постепенно переходить на осенний режим в середине августа. По словам синоптика, температурный режим в первой половине августа в Центральной России будет выше климатической нормы. Он также отметил, что норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза.