Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, прирост числа пациентов по стране замедлился. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в четверг, 5 августа.

— На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается, — рассказал министр.

Мурашко добавил, что за последнюю неделю в стране количество вакцинированных выросло на четыре миллиона, а всего от COVID-19 привились 38,9 миллиона россиян. Наибольшие темпы вакцинации отмечаются в Белгородской, Псковской и Архангельской областях, а также в Чечне, уточнил министр.

На лечении в стационарах с коронавирусом находятся 196 тысяч человек, приводит слова Мурашко РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 23 120 новых случаев COVID-19. При этом 8,7 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

За минувший день в стране также зафиксировали 794 летальных исхода. После прохождения лечения от коронавируса полностью вылечились 20 370 граждан. По количеству новых случаев продолжает лидировать Москва — за последние 24 часа в столице их зафиксировали 3227.