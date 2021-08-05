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Полиция задержала мужчину, пытавшегося ограбить церковную лавку

Евгения Владимирова

Происшествия
Полиция задержала мужчину, пытавшегося ограбить церковную лавку
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который напал на продавщицу церковной лавки. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Агрессивный мужчина вошел в часовню и потребовал у пожилой продавщицы денег на проезд. После отказа подозреваемый достал складной нож и приставил его к шее пенсионерки. Женщина сумела отбиться и нажать на тревожную кнопку. Злоумышленник порезал руку 69-летней пенсионерке и скрылся.

Подозреваемого быстро нашли. Им оказался 33-летний житель Тюмени.

Документов при нем не было, но полицейские смогли установить его личность. В родном городе мужчину разыскивают за причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее он был неоднократно судим за грабежи, разбои и кражи, сообщает ведомство.

МВД возбудило уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В начале августа столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении 30-летнего гражданина Республики Казахстан, склонявшего к преступлению 13-летнего подростка.

По словам представителя ведомства, в апреле 2021 года обвиняемый убедил ребенка похитить деньги у собственных родителей. Под влиянием злоумышленника мальчик украл три миллиона рублей наличными, а также вывел с банковского счета своего отца еще сто тысяч рублей.

Похищенные средства несовершеннолетний передал своему взрослому «компаньону».

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