Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: 19 домов построили на северо-востоке Москвы с начала программы реновации

Иван Юминов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: 19 домов построили на северо-востоке Москвы с начала программы реновации
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала программа реновации на северо-востоке столицы в эксплуатацию ввели 19 новостроек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 5 августа.

— Северо-Восточный административный округ входит в число лидеров среди московских округов по строительству жилья по реновации: на данный момент в округе в эксплуатацию введено 19 новостроек, еще 22 дома находятся в стадии строительства, — рассказал заммэра.

Округ также в ходит в пятерку по числу подобранных стартовых площадок — в адресный перечень вошли 74 площадки мощностью 973 тысячи квадратных метров. Всего на северо-востоке в программу включили 499 домов общей площадью 1414,8 тысячи «квадратов», где проживают 86,5 тысячи жителей, уточнил заммэра.

4 августа Бочкарев сообщил, что десять станций Большой кольцевой линии единовременно запустят в этом году. По его словам, в ближайшие два года планируется построить 58 километров линий, 24 станции и три электродепо.

Читайте также:
Андрей Бочкаревпрограмма реновации жилья в МосквеСВАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте