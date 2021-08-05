Андрей Бочкарев: 19 домов построили на северо-востоке Москвы с начала программы реновации

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала программа реновации на северо-востоке столицы в эксплуатацию ввели 19 новостроек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 5 августа.

— Северо-Восточный административный округ входит в число лидеров среди московских округов по строительству жилья по реновации: на данный момент в округе в эксплуатацию введено 19 новостроек, еще 22 дома находятся в стадии строительства, — рассказал заммэра.

Округ также в ходит в пятерку по числу подобранных стартовых площадок — в адресный перечень вошли 74 площадки мощностью 973 тысячи квадратных метров. Всего на северо-востоке в программу включили 499 домов общей площадью 1414,8 тысячи «квадратов», где проживают 86,5 тысячи жителей, уточнил заммэра.

4 августа Бочкарев сообщил, что десять станций Большой кольцевой линии единовременно запустят в этом году. По его словам, в ближайшие два года планируется построить 58 километров линий, 24 станции и три электродепо.