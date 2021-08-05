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Музей Есенина пригласил горожан на экскурсии по московским улицам

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Есенина пригласил горожан на экскурсии по московским улицам
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский государственный музей С. А. Есенина 14 и 21 августа приглашает жителей и гостей города на экскурсии по улицам и переулкам Замоскоречья.

На прогулке «На московских изогнутых улицах» экскурсанты узнают их историю и увидят исторические здания начала XIX века — Солодовниковскую богадельню и Александровскую больницу Московского купеческого общества для хронических и неизлечимых больных.

В Большом Строченовском переулке горожан ждет экскурс в прошлое — в быт и нравы купеческой Москвы, а также рассказ о доме купца Николая Крылова, где приказчиком работал отец С. А. Есенина и где с 1911 года по 1918 год был прописан сам поэт.

На улице Щипок участники мероприятия увидят мясную лавку купца Крылова, в которой работали отец поэта Александр Никитич Есенин и сам будущий поэт Сергей Есенин.

В Стремянном переулке и на улице Зацепа сохранились удивительные постройки Мужского и Женского коммерческого училища и Коммерческого института имени цесаревича Алексея.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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