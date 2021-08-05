Сергей Собянин назначил Бориса Булая на должность заместителя главы аппарата мэра

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил заместителя главы своей пресс-службы Бориса Булая на пост заместителя главы аппарата мэра, начальника управления мэра Москвы.

— Назначить Булая Бориса Алексеевича на должность заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, начальника управления мэра Москвы, — говорится в тексте распоряжения на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, Собянин назначил на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, управляющего делами мэра и правительства города Александра Зеля.

Также глава столицы освободил Александра Чернышова от должности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, управляющего делами мэра и правительства Москвы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

20 июля Собянин назначил на должность заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Олега Сухова. Служебный контракт с ним заключен на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.