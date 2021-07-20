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Мэр Москвы назначил замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства

Анастасия Колоскова

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Мэр Москвы назначил замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства
Фото: roscongress / Евгений Реутов

На должность заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства назначен Олег Сухов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Принять Сухова Олега Анатольевича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

Служебный контракт с Суховым заключен на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.

8 июня Сергей Собянин назначил руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслава Торсунова. Ранее эту должность занимал Александр Соловьев, который покинул пост по собственной инициативе.

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