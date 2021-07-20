Мэр Москвы назначил замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства
На должность заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства назначен Олег Сухов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Принять Сухова Олега Анатольевича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.
Служебный контракт с Суховым заключен на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.
8 июня Сергей Собянин назначил руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслава Торсунова. Ранее эту должность занимал Александр Соловьев, который покинул пост по собственной инициативе.