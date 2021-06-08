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Мэр Москвы освободил от должности главу департамента жилищно-коммунального хозяйства
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы освободил от должности главу департамента жилищно-коммунального хозяйства

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Александра Соловьева с должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно документу, Соловьев освобожден от должности по собственной инициативе.

Ранее Сергей Собянин назначил нового главу управы района Тропарево-Никулино. Эту должность занял Николай Скворцов. Помимо этого, ранее сообщалось, что мэр Москвы уволил Максима Алексашкина с должности замруководителя ДИТ.

Читайте также: Сергей Собянин назначил Марию Трифонову на должность замначальника Мосжилинспекции

Сергей СобянинМоскваувольнение
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