Мэр Москвы освободил от должности главу департамента жилищно-коммунального хозяйства
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Александра Соловьева с должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
Согласно документу, Соловьев освобожден от должности по собственной инициативе.
Ранее Сергей Собянин назначил нового главу управы района Тропарево-Никулино. Эту должность занял Николай Скворцов. Помимо этого, ранее сообщалось, что мэр Москвы уволил Максима Алексашкина с должности замруководителя ДИТ.
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