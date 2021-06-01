Сергей Собянин назначил Марию Трифонову на должность замначальника Мосжилинспекции

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Марию Трифонову на пост заместителя начальника Мосжилинспекции. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале мэра во вторник, 1 июня.

— Принять Трифонову Марию Павловну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы, — говорится в документе.

Контракт с ней заключен на пять лет, но он не должен превышать срок полномочий главы города, отмечается в тексте распоряжения на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назначил новым главой Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

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