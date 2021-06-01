Сергей Собянин назначил Марию Трифонову на должность замначальника Мосжилинспекции
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Марию Трифонову на пост заместителя начальника Мосжилинспекции. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале мэра во вторник, 1 июня.
— Принять Трифонову Марию Павловну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы, — говорится в документе.
Контракт с ней заключен на пять лет, но он не должен превышать срок полномочий главы города, отмечается в тексте распоряжения на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее Сергей Собянин назначил новым главой Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.
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