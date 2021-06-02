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Сергей Собянин назначил нового главу управы района Тропарево-Никулино
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин назначил нового главу управы района Тропарево-Никулино

Анастасия Волоснова

Город

Николая Скворцова назначили на должность главы управы района Тропарево-Никулино. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина было опубликовано на официальном сайте мэра города в среду, 2 июня.

Скворцов будет занимать новую должность в течение периода, который не будет превышать срок полномочий мэра столицы.

Предыдущим распоряжением Сергей Собянин уволил с должности главы управы района Тропарево-Никулино Назима Намазова по его инициативе в связи с выходом на пенсию.

Ранее Сергей Собянин назначил Марию Трифонову на должность замначальника Мосжилинспекции.

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