Мэр Москвы назначил руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Вячеслава Торсунова руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра города во вторник, 8 июня.
Согласно документу, служебный контракт с Торсуновым заключен на срок полномочий мэра Москвы.
Ранее Сергей Собянин освободил Александра Соловьева от должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Он покинул пост по собственной инициативе. Помимо этого, ранее сообщалось, что мэр Москвы уволил Максима Алексашкина с должности замруководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
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