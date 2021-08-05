Светлана Разворотнева: «Нужны ли Москве энергоэффективные дома?»

Фото: Екатерина Бибикова

Применение энергосберегающих технологий и материалов в строительстве — требование сегодняшнего времени. Повышение энергоэффективности возводимых объектов сегодня является одним из приоритетных направлений работы правительства Москвы.

Технологии энергосбережения — это не только комфорт и экологичность знаний, но и колоссальная экономия бюджета города. Потери тепла, которые в основном происходят через стены и окна зданий, а также через системы вентиляции и отопления, иногда составляют от одной четверти до трети теплопотребления. Решать проблему необходимо системно, для этого об энергоэффективности любого здания — от приборов учета до регулируемых приборов отопления — необходимо позаботиться на этапе проектирования.

— В первую очередь необходимо разработать собственную программу энергоэффективности домов, — считает советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. — Такая программа способна не только изменить уровень жизни москвичей, но и сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги потребителей.

Энергосбережению в зданиях помогают как регулируемые приборы учета потребления, так и современные строительные материалы, например, утеплители, деревянные двухкамерные стеклопакеты, регуляторы радиаторов отопления. Кстати, проектирование на местности также играет важную роль: естественный свет работает на пользу энергосбережения, ведь высокая инсоляция заставляет реже включать свет или отопительные приборы.

Практика стран с суровыми зимами, таких как Финляндия, Швеция или Канада, показывает, что будущее — за применением энергосберегающих технологий. Забота об экологии положительно сказывается не только на окружающей среде, но и на комфорте жителей, причем не только физическом, но и на материальном. По расчетам специалистов, финансовый эффект при эксплуатации энергоэффективного дома ощутим. Жители платят за коммунальные услуги на 5–15 процентов меньше, а сэкономленная энергия направляется городом на решение других задач в социальной сфере.