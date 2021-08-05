Как новые правила отражаются на получении водительских прав. Мнение эксперта

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

После введения новых правил тестирования на водительские права число сдавших экзамен с первой попытки упало на 13 % от общего числа обучающихся. В прошлом году этот показатель был на уровне 26 %. Всего с апреля по июль включительно провели 1, 15 млн экзаменов по вождению автомобиля в условиях реального дорожного движения, однако сдали его только 148 тыс. человек.

По новым правилам тест не засчитывается, если в нем есть хотя бы одна грубая ошибка. Кроме этого, так называемая «площадка» была отменена, экзамен проходит сразу в городе.

Автомобильный журналист Александр Гусаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как решать ситуацию.

Подробнее в репортаже «ВМ»:

Сдать на водительские права невозможно?

— Я помню, как был на полигоне на презентации какой-то резины и заметил, что на нем есть и ученики: там работала автошкола. Людям нужно дать понять, что такое скорость. На площадке ты этого не понимаешь, почему у нас и происходит такое количество ДТП, особенно в первые годы. Люди не в состоянии определить, с какой скоростью движется автомобиль, не могут ни свои реакции отследить, ни машины. Поэтому в Германии основная сдача экзамена происходит на автобане, и инструктор там может снизить тебе балл за то, что при перестроении ты посмотрел в зеркало, но не посмотрел назад, а на дороге могут быть мотоциклисты, и ты в зеркало его можешь не увидеть. В Америке людей учат ездить на своих автомобилях, что еще более правильно. Реалии жизни сильно отличаются от того, чему учат в школе. Разговоры о том, что надо что-то менять в экзаменационной системе, ведутся давно, — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что больше половины москвичей, лишенных водительских прав, не сдали экзамен с первого раза.