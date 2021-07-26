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Больше половины лишенных прав москвичей не смогли пересдать экзамен с первой попытки

Илья Ашуров

Происшествия
Больше половины лишенных прав москвичей не смогли пересдать экзамен с первой попытки
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

На прошлой неделе в подразделениях ГИБДД состоялось более 9,5 тысячи экзаменов на право управления транспортным средством. Среди сдающих 422 человека были ранее лишены водительских прав (ВУ, водительское удостоверение — прим. «ВМ»). Они также сдавали теоретический экзамен, в ходе которого успешно прошли испытание только 185 сдающих. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Всего сдать практическую часть испытания удалось 937 соискателям ВУ, что составляет всего 17 процентов от общего числа экзаменуемых.

При этом теоретическую часть с первой попытки смог успешно сдать 2041 человек (41 процент).

Также проводилась проверка знаний правил дорожного движения у граждан, которые по тем или иным причинам лишись права управлять транспортным средством. Среди этой категории экзаменуемых показатель успешной сдачи составил чуть менее 43 процентов: из 422 человек сдали только 185, заключили в пресс-службе ведомства.

Недавно в ГИБДД проанализировали показатели дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние, передвигающиеся по городу на самокатах, в том числе и на электрических. За первые шесть месяцев 2021 года сотрудники ведомства зарегистрировали 19 ДТП с участием детей на самокатах.

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