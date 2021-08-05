Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в «красной зоне»

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Роспотребнадзор отменил обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне», теперь там можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 5 августа.

— На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗ (средствах индивидуальной защиты — прим. «ВМ») безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать, — рассказал специалист.

Накопленный опыт, по его словам, говорит, что можно соблюсти баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности. Решение Роспотребнадзора является прекрасной новостью для всех коллег, уточнил Проценко.

В список допустимой защитной одежды также вошел медицинский халат с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Для защиты органов дыхания, согласно рекомендациям ведомства, необходимо использовать респираторы с различными степенями защиты, медицинские маски или лицевые щитки, отмечается на сайте партии «Единая Россия».

5 августа глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, а прирост числа пациентов по стране замедлился. Министр добавил, что за последнюю неделю в стране количество вакцинированных выросло на четыре миллиона, а всего от COVID-19 привились 38,9 миллиона россиян.