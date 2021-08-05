Путин связал масштабы пожаров и паводков в России с изменением климата

Фото: Администрация президента РФ

Масштабы паводков и пожаров в России связаны с изменением климата, в том числе на глобальном уровне. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг, 5 августа.

— Все это в значительной степени связано с изменением климата — глобальным и в нашей стране, — рассказал глава государства.

Путин также сообщил, что проведет 6 августа совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками. В последние 44 года, по его словам, среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, чем «в глобальном измерении».

Около 65 процентов территории России находится на Крайнем Севере, но у страны до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты, посетовал президент. В связи с этим необходимо разработать и как можно быстрее внести проект закона о ее создании, подчеркнул он.

Путин поручил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову представить доклад о том, как идет подготовка этого документа, а также о развитии службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, приводит слова главы государства ТАСС.

5 августа сообщалось, что Путин отправится с рабочей поездкой в Челябинскую область и Республику Башкортостан 6 августа. Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

Также президент встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. После этого Путин поедет в Башкирию, где у него запланирована встреча с главой республики Радием Хабировым.