Путин посетит Челябинскую область и Башкирию 6 августа

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин отправится 6 августа с рабочей поездкой в Челябинскую область и Республику Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также президент встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, — говорится в сообщении.

После этого глава государства поедет в Башкирию, где у него запланирована встреча с главой республики Радием Хабировым. Также Путин примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс», отмечается на сайте Кремля.

10 июля Текслер доложил президенту по поводу ситуации с природными пожарами в регионе. Тогда, в частности, из одного из оздоровительных лагерей и интерната были эвакуированы более 100 детей в связи с угрозой возгорания.

Путин в связи с этим дал поручение администрации президента, правительству России и управлению делами Кремля решить вопрос, чтобы дети из пострадавшего региона смогли продолжить летний отдых на побережье Черного моря.

В регионе насчитывалось пять очагов природного пожара — по предварительной информации, огонь распространился на площади 20 гектаров. Позднее в тот же день сообщалось, что спасателям удалось локализовать почти все очаги природных пожаров на территории региона.