Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин посетит Челябинскую область и Башкирию 6 августа

Иван Юминов

Общество
Путин посетит Челябинскую область и Башкирию 6 августа
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин отправится 6 августа с рабочей поездкой в Челябинскую область и Республику Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также президент встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, — говорится в сообщении.

После этого глава государства поедет в Башкирию, где у него запланирована встреча с главой республики Радием Хабировым. Также Путин примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс», отмечается на сайте Кремля.

10 июля Текслер доложил президенту по поводу ситуации с природными пожарами в регионе. Тогда, в частности, из одного из оздоровительных лагерей и интерната были эвакуированы более 100 детей в связи с угрозой возгорания.

Путин в связи с этим дал поручение администрации президента, правительству России и управлению делами Кремля решить вопрос, чтобы дети из пострадавшего региона смогли продолжить летний отдых на побережье Черного моря.

В регионе насчитывалось пять очагов природного пожара — по предварительной информации, огонь распространился на площади 20 гектаров. Позднее в тот же день сообщалось, что спасателям удалось локализовать почти все очаги природных пожаров на территории региона.

Читайте также:
Владимир ПутинЧелябинская областьБашкирия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте