Петр Толстой проверил ход капитального ремонта многоэтажки в Люблино

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Пётр Толстой проинспектировал ход работ в многоквартирном доме в Высотном проезде, 4.

— Следует помнить, что к ремонту жилых домов выдвигаются особые требования. Его должны проводить не просто качественно и в срок, но и по возможности лишний раз не тревожить жильцов, — подчеркнул парламентарий.

Многоэтажка, где идут работы, рассчитана на 98 квартир. Здание возвели еще в 1971 г., и с тех пор капитального ремонта в нем не проводили. Подрядчик планирует привести в порядок системы отопления и водоснабжения, помимо этого, рабочие поменяют проводку и обновят отопительную систему. С годами износился мусоропровод здания — его также ждет чистка и реконструкция.

Основной фронт работ уже завершили. На очереди — приведение в порядок подвалов и подъездов, ремонт пожарного водовода. По желанию собственников квартир, в доме перенесли сроки обновления канализации.

Ранее Петр Толстой заявлял, что получил множество обращений с просьбой посодействовать ускорению реализации программы реновации. Пожелание москвичей депутат передал мэру Сергею Собянину. Также парламентарий подчеркивал, что Юго-Восточный округ Москвы остается лидером по реновации. В Кузьминках, Люблино, Выхино-Жулебине и Капотне программа охватила уже 537 жилых зданий.