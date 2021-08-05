Уголовный и административный кодексы РФ надо ужесточить в отношении киберпреступности — эксперты

Фото: Пресс-служба Общественной платы Москвы

Защититься от роста киберпреступлений возможно с помощью совершенствования российского законодательства и дополнительного образования, которое поможет распознать цифровых мошенников. К такому выводу пришли участники круглого стола по теме кибербезопасности и цифровой грамотности населения, который состоялся 5 августа на площадке Общественной платы Москвы.

От 5 до 15 лет тюремного заключения

— Действующее законодательство — и это касается не только российского, но и всех мировых законодательств — не рассчитано на новые преступления и способы их совершения. Мы должны менять законодательство в зависимости от требований времени. <...> В первую очередь, нужно ужесточить наказание за телефонное и кибермошенничество. Телефонных мошенников нужно сажать в тюрьму. Не только телефонных, но и компьютерных, — считает журналист и общественный деятель Тимофей Баженов.

В зависимости от тяжести совершенного преступления Баженов предложил увеличить ответственность, предусмотренную статьей 159.6. УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации», от 5 до 15 лет. А также дополнить статью 63. УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» пунктом «совершение преступления в отношении лиц старше 60 лет, а также лиц, относящихся к социально незащищенным категориям граждан».

Цель – повысить цифровую грамотность россиян

Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева, член Совета по науке при Департаменте образования и науки города Москвы Александр Мажуга отметил, если в стране намерены качественно бороться с цифровой преступностью, необходимо широко развивать и систему цифровой грамотности населения.

— В том числе на уровне школы вводить дисциплину, которая связана с цифровой безопасностью. Ее можно ввести в рамках такого уже существующего предмета, как информатика. У нас есть предложения по образовательной программе «Информационная безопасность». Это можно сделать как в рамках Закона об образовании РФ, так и в рамках московской образовательной программы. <…> Необходимо сделать так, чтобы у несовершеннолетних граждан был цифровой иммунитет, чтобы они сами могли распознавать нежелательный контент, — заявил Мажуга.

Похожую идею высказала и председатель Комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Ольга Кириллова. По ее мнению, образовательную программу важно распространить среди сотрудников правоохранительных органов.

— Полиции на сегодняшний день приходится сталкиваться с абсолютно новыми технологиями. <…> Есть много технических моментов, которыми обычный выпускник юридического профиля не владеет, не знает их. Уже звучала идея на уровне МВД о необходимости создания подразделений по борьбе с киберпреступлениями. Но мало их создать, должна быть постоянная стажировка с изучением тех передовых технологий, которые используются мошенниками, — констатировала Кириллова.

Каждое третье преступление — с использованием IT-технологий

По словам заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александра Половинки, преступность активно переходит в интернет. «За период с 2015 по 2021 годы количество преступлений данного вида увеличилось в 27 раз, а за последние три года — почти в четыре. <…> На сегодняшний момент каждое третье преступление, совершенное на территории Москвы, — это преступление, совершенное с помощью IT-технологий, — резюмировал Половинка.

Он добавил, что трансформируется и портрет мошенника – из любопытного хакера в настоящего вора, который заинтересовался IT-технологиями, когда цифровизация стала неотъемлемой частью финансового сектора.