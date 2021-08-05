Следком выявил новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье за подготовку к теракту

Фото: СК РФ

Приезжий, задержанный еще в начале июля по подозрению в подготовке к теракту, подозревается в новых эпизодах преступлений. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, следователи считают, что 21-летний мужчина проходил обучение для осуществления террористической деятельности. Силовики подозревают, что террористы обучали мужчину с помощью видеороликов, где объясняли способ изготовления взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что 21-летний гражданин одного из соседних государств приехал в Москву, где по собственной воле вступил в запрещенную в России группировку «ИГ»*.

В июне этого года он разработал план по совершению теракта на территории Москвы. Для создания самодельной взрывчатки он приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ.

Во время обыска в квартире подозреваемого была обнаружена заготовка самодельного взрывного устройства и необходимые для ее изготовления предметы.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело. Проводятся генетические, взрыво-технические, лингвистические и психолого-психиатрическая экспертизы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

«Исламское государство»* (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.