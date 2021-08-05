Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов

Фото: Минобороны РФ

В Сибири следует построить до пяти крупных городов с населением до миллиона человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 5 августа.

— Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек, — рассказал глава ведомства.

Эти города нужно направить на ту или иную сферу деятельности, уточнил министр. Незадолго до распада СССР существовали подобные планы, но проект был остановлен «по известным причинам», приводит слова Шойгу ТАСС.

5 августа президент России Владимир Путин, говоря о причинах паводков и пожаров в стране, заявил, что эти явления связаны с изменением климата. Он также добавил, что около 65 процентов территории государства находится на Крайнем Севере, но у страны до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.

В связи с этим необходимо разработать и как можно быстрее внести проект закона о ее создании, подчеркнул глава государства. Путин поручил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову представить доклад о том, как идет подготовка этого документа, а также о развитии службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.