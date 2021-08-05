Погибший в стрелковом клубе в Москве мужчина оказался сыном Леонида Утесова

Фото: VK / Игорь Утесов

Мужчина, чье тело обнаружили в частном стрелковом клубе в центре Москвы, являлся внебрачным сыном певца Леонида Утесова — 56-летним Игорем Пашининым. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

— Он в разводе, детей любил своих. Может, с бывшей женой не ладили. Этого я не знаю… Но он им старался отдать все, что у него было — рассказала собеседница издания.

Его отношения с девушкой закончились год назад, но он чувствовал себя одиноко, уточнила источник. По ее словам, Утесов пытался создать какой-нибудь бизнес, но подвергся угрозам, после чего преуспел в работе экскурсоводом.

Он был добрым и светлым человеком, который тянулся к людям, а дома часто слушал певца Фрэнка Синатру и смотрел альбом с фотографиями отца, уточнила источник. Утесову пять лет назад удалось доказать при помощи ДНК, что он наследник певца. После этого он поменял фамилию и отчество в паспорте, отмечается на сайте телеканала.

4 августа сообщалось, что прокуратура Москвы проверяет информацию об обнаружении тела мужчины в стрелковом клубе. По предварительной информации ведомства, он совершил самоубийство.